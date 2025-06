Plötzlich zögert er: Trump steckt in Iran-Dilemma

Frist-Strategie versagte schon einmal

Was Trump mit seiner Frist bezweckt, ist – wie so häufig – unklar. Denn diese hat bereits in der Vergangenheit nicht funktioniert. Denselben Zeitraum nannte er Russen-Diktator Wladimir Putin, wenn dieser seine Aggressionen in der Ukraine nicht zurückfahren würde – und zwar mehrmals. Gebracht hat die Androhung von Konsequenzen nach „zwei Wochen“ wenig bis nichts. Putin erhob am Freitag bei seinem Wirtschaftsgipfel in St. Petersburg völlig unbeeindruckt erneut Anspruch auf die „gesamte Ukraine“.