Chaos droht: Iran lobt Gespräche mit Europäern

Araqchi sagte, sein Land sei bereit, weiter auf Diplomatie zu setzen. Ein erneutes Treffen in naher Zukunft sei möglich. Die Diskussionen am Freitag seien ernsthaft und von Respekt geprägt gewesen. Er betonte aber: „Solange die Angriffe Israels andauern, werden wir mit keiner Partei verhandeln.“ An den Gesprächen in einem Hotel nahmen auch Jean-Noël Barrot (Frankreich) und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas teil.