Priester warb Stripperin als Langzeitgeliebte an

Auch Aufenthalt in einer Entzugsklinik bezahlt

Sullivan habe sich ihr gegenüber ursprünglich als Arzt ausgegeben und ihr über einen Anwalt jeweils zweimal 136.500 Dollar auf ihr Konto überwiesen. In den nächsten 14 Jahren sei er mit ihr in sechs verschiedene Städte in Alabama gereist, wo er für Shoppingtrips, teure Dinner und 5-Sterne-Hotels bezahlt habe. Der Priester habe ihr zudem ein Handy gegeben und ihr sogar den Aufenthalt in einer Entzugsklinik gezahlt, wo sie sich gegen Drogensucht und Depressionen behandeln ließ.