Reichlich Erfahrung für die Offensive von Hartberg

Die Tinte ist trocken! Was die „Krone“ bereits in den letzten Tagen angekündigt hatte, ist nun fix: Lukas Fridrikas wechselt mit sofortiger Wirkung von Altach in die Oststeiermark zu Bundesligist Hartberg. Der 27-Jährige ist in der Offensive universell einsetzbar.
Ein Feiertag im doppelten Sinne für die Fußball-Fans des TSV Hartberg – denn der Klub gab den, von der „Krone“ längst angekündigten, Transfer von Lukas Fridrikas bekannt – der 27-jährige Wiener kommt aus dem Ländle von Altach und unterschrieb in der Oststeiermark einen Vertrag über zwei Jahre. 87 Bundesliga-Spiele (24 Tore, 8 Assists) sowie 70 Einsätze in der Zweiten Liga (26 Treffer und 8 Vorlagen) stehen in der Vita des universell einsetzbaren Offensivspielers.
„Lukas ist ein Unterschiedspieler“
„Ich freue mich extrem, dass der Transfer geklappt hat und ich jetzt hier in Hartberg sein kann. Ich hoffe, dass ich mit guten Leistungen das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, zurückgeben kann und wünsche mir, dass die TSV-Fans mit mir große Freude haben werden“, meint Fridrikas in einer Aussendung des Klubs. Obmann Erich Korherr schwärmt: „Lukas ist im besten Fußballeralter, ein toller Charakter und hat bei seinen bisherigen Stationen dem Offensivspiel mit Toren und Assists seinen Stempel aufgedrückt. Er ist ein Unterschiedsspieler!“
Kommentare
