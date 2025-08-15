Reichlich Erfahrung für die Offensive von Hartberg

„Lukas ist ein Unterschiedspieler“

„Ich freue mich extrem, dass der Transfer geklappt hat und ich jetzt hier in Hartberg sein kann. Ich hoffe, dass ich mit guten Leistungen das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, zurückgeben kann und wünsche mir, dass die TSV-Fans mit mir große Freude haben werden“, meint Fridrikas in einer Aussendung des Klubs. Obmann Erich Korherr schwärmt: „Lukas ist im besten Fußballeralter, ein toller Charakter und hat bei seinen bisherigen Stationen dem Offensivspiel mit Toren und Assists seinen Stempel aufgedrückt. Er ist ein Unterschiedsspieler!“