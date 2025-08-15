Überholmanöver: Drei Kinder bei Unfall verletzt

Zwei Erwachsene und drei Kleinkinder wurden Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Heiligenkreuz am Waasen in der Steiermark verletzt. Zu dem Unfall war es gekommen, als ein 26-jähriger Autolenker ein Fahrzeug überholen wollte, das allerdings nach links abbog.
Eine 51-jährige Steirerin war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der L628 unterwegs und wollte im Ortsteil Schwasdorf links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der überholte, gelenkt von einem 26-jährigen Mann aus dem Bezirk Leibnitz. Sein Auto prallte gegen die linke Seite des abbiegenden Fahrzeugs. Der Pkw des 26-Jährigen kam daraufhin links von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und prallte gegen eine Böschung. Der Pkw der 51-Jährigen blieb auf der Gegenfahrbahn stehen.
Neben dem 26-Jährigen war auch noch seine 21-jährige Ehefrau im Auto, außerdem drei Kinder im Alter von zwei Monaten, zwei und vier Jahren. Die 51-Jährige sowie ihr 22-jähriger Sohn blieben unverletzt.
Zweijähriger Sohn erlitt Kopfverletzung
Der zweijährige Sohn des 26-jährigen Lenkers erlitt eine Kopfverletzung und wurde gemeinsam mit seiner Mutter mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Dort wurde das Kind operiert und stationär aufgenommen. Die beiden Erwachsenen und die anderen Kinder wurden leicht verletzt. Mit beiden Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.