Überholmanöver: Drei Kinder bei Unfall verletzt

Eine 51-jährige Steirerin war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der L628 unterwegs und wollte im Ortsteil Schwasdorf links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der überholte, gelenkt von einem 26-jährigen Mann aus dem Bezirk Leibnitz. Sein Auto prallte gegen die linke Seite des abbiegenden Fahrzeugs. Der Pkw des 26-Jährigen kam daraufhin links von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und prallte gegen eine Böschung. Der Pkw der 51-Jährigen blieb auf der Gegenfahrbahn stehen.