Weltmeister über Sohn: „Besser als ich jemals war“

„Ich war schon als kleiner Bub in der Halle“

Erik lächelte: „Ich war schon als kleiner Bub mit in der Halle, mir hat das sehr schnell getaugt, fand es cool. Ich bin in den Sport hineingewachsen.“ Was fasziniert ihn an seinem Sport? „Ich liebe die Geschwindigkeit und die Balance zwischen dem Treffen und nicht Treffen lassen. Die Technik und die vielen verschiedenen Varianten machen die Sportart für mich zu etwas ganz Besonderem. Es wird nie langweilig und die Kombinationen aus Kicker und Boxer machen es für mich aus.“