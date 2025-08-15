„Wurde genutzt, um mich aus dem Team zu werfen“

Lawson blieb in seinen ersten beiden Rennen für Red Bull Racing ohne Punkte, in Melbourne baute er sogar einen Unfall. Daraufhin habe man nicht lange gewartet, ihn loszuwerden, ist der ehemalige Teamkollege von Max Verstappen überzeugt. „Meine Leistung wurde dann im Grunde dazu genutzt, um mich aus dem Team zu werfen und zurückzustufen“, so Lawson, der es im Cockpit der Racing Bulls bislang immerhin auf 20 Punkte brachte.