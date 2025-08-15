„Wurde genutzt, um mich aus dem Team zu werfen“

Liam Lawson hat gegenüber „RacingNews365“ schwere Vorwürfe gegen Red Bull Racing erhoben. Man habe ihm nicht genügend Zeit im Cockpit gegeben und bei der erstbesten Möglichkeit die Initiative ergriffen und den Neuseeländer zu den Racing Bulls geschickt.
„Wenn man sich anschaut, wie andere Teams den Versuch angegangen sind, junge Fahrer reinzubringen und auf die Tests guckt, die Zeit im Cockpit, das Volumen, das zum Beispiel Kimi (Antonelli, Anm.) absolviert hat, bevor er in diesem Jahr Rennen gefahren ist – wir haben nichts davon gemacht“, bemängelte Lawson.
Keine Punkte in Australien und China
Der 23-Jährige bekam nur zwei Wochenenden Zeit, sich zu beweisen – und dann mit Melbourne und Shanghai noch ausgerechnet auf zwei Strecken, auf denen er nie zuvor gefahren ist.
Lawson blieb in seinen ersten beiden Rennen für Red Bull Racing ohne Punkte, in Melbourne baute er sogar einen Unfall. Daraufhin habe man nicht lange gewartet, ihn loszuwerden, ist der ehemalige Teamkollege von Max Verstappen überzeugt. „Meine Leistung wurde dann im Grunde dazu genutzt, um mich aus dem Team zu werfen und zurückzustufen“, so Lawson, der es im Cockpit der Racing Bulls bislang immerhin auf 20 Punkte brachte.
