Inferno bei Recyclingfirma: Weitere Messergebnisse

Keine Hinweise auf Gefahr

Auch die jetzt vorliegenden Ergebnisse würden zeigen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand die Auswirkungen des Brandereignisses „insgesamt als gering zu betrachten“ seien. „Demnach liegen zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin keine Hinweise auf eine besondere Gefahrensituation für die Bevölkerung vor“, so Rizzoli weiter.