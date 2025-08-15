Afterburn: Samuel L. Jackson in der Postapokalypse

Vorteilswelt
15.08.2025 10:37

Am 21. August startet das neue Sci-Fi Action Abenteuer mit WWE-Urgestein Dave Bautista und Hollywood-Urgestein Samuel L. Jackson in den österreichischen Kinos. Die „Krone“ verlost hierzu ein spannendes Fanpakete für alle Überlebenskünstler. 

0 Kommentare

Nachdem eine gewaltige Sonneneruption in der östlichen Hemisphäre der Erde eine flächendeckende Zerstörung hinterließ, blieben in Europa Gegenstände von großem Wert verschollen zurück. In dieser postapokalyptischen Welt begibt sich der wortkarge Schatzsucher und ehemalige Soldat Jake (Dave Bautista) auf die Suche nach verbliebenen, wertvollen Objekten aus der alten Welt, um sie für seinen mächtigen Klienten, King August (Samuel L. Jackson), zu bergen.

(Bild: © 2025 LEONINE Studios)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios)

Bei Jakes aktueller Mission tut er sich mit der Freiheitskämpferin Drea (Olga Kurylenko) zusammen – und es geht dabei um nichts weniger, als die Mona Lisa. Es wird angenommen, dass diese sich in einem unbekannten Tresor im von Kämpfen zerrütteten Frankreich befindet, das von einem brutalen Warlord (Kristofer Hivju) beherrscht wird. Aber Drea und Jake sind nicht die Einzigen, die auf der Suche nach ihr sind…

+3
Fotos

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 21. August ein Fanpakat bestehend aus 1x2 Kinotickets für den Film sowie eine Tasche von Crazy Detectors prall gefüllt mit Buddelzeug. Mehr Informationen zum Metalldetektor Shop von Schatzsuchern für Schatzsuchern finden Sie auf Instagram und Facebook. Zusätzlich kann ein Gewinner auch noch 1x2 Kinotickets gewinnen. 

(Bild: Leonine 2025, Craz Detectors)

Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

