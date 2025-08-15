Wirtz sorgt schon jetzt für Rekord in Liverpool

Kaum in Liverpool angekommen, sorgt Florian Wirtz für den ersten Rekord. Noch nie zuvor hat der Verein so früh in der Saison so viele Trikots verkauft. Vor allem das Shirt des deutschen Neuzugangs geht weg wie warme Semmeln ...
Wie die „Reds“ vor einer Woche vermeldeten, habe der Verein zu dem Zeitpunkt siebenmal mehr Trikots verkaufen können, als in den Jahren zuvor. Aus über 150 Ländern seien Bestellungen eingegangen, heißt es.
Bestseller: das Trikot von Florian Wirtz
Zum Bestseller avancierte das Dress von Wirtz, der Anfang Juli für 125 Millionen Euro von Leverkusen an die Anfield Road gewechselt war. Bereits eine Stunde nach Verkaufsstart sollen rund 40.000 Wirtz-Trikots über die Theke gegangen sein, wie Sky berichtet.
Liga-Auftakt gegen Bournemouth
Ob der 22-jährige Offensivstar auch sportlich für Rekorde sorgen kann, wird sich in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Am Freitagabend beginnt für die „Reds“ gegen Bournemouth die Mission Titelverteidigung. Wirtz wird in der Startelf erwartet ...
