Kärntner Taucher mit Haien auf Tuchfühlung

Weltmeister über Sohn: „Besser als ich jemals war“
Nach Gold in China
Der Kärntner Polizist Manfred Preinig setzt sich mit dem Sharkproject Austria für den Schutz des Meeres und dessen Bewohner ein. Mit der „Krone“ spricht über seine bisherigen Expeditionen, die nicht immer ungefährlich blieben.
Mehr als 1200 Tauchgänge absolvierte Manfred Preinig in seiner Karriere. Der Unterkärntner Polizist taucht seit seinem 18. Lebensjahr, gründete mit seinem Kollegen Alexander Opietnik vor neun Jahren auch die Sektion Tauchen im Kärntner Polizeisportverband.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.