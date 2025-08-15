Gutes Omen lässt den GAK auf ersten Sieg hoffen

Beim Kampf um den ersten Sieg könnten die Tiroler ein gutes Omen sein – in der Vorsaison gelang die Premiere im 13. Spiel zuhause mit dem 2:1 gegen die WSG. „Da waren die Ergebnisse in den ersten zwölf Runden nicht gut. Dieser Erfolg war enorm wichtig, denn der hat etwas mit der Mannschaft gemacht. Auch von der Stimmung her“, weiß Jacob Italiano. „Das Selbstvertrauen ist angewachsen, jeder Spieler hat noch ein wenig mehr daran geglaubt, dass man gewinnen kann.“ Darum will bei den Roten in dieser Spielzeit niemand so lange auf den ersten Dreier warten. „Diesen schnell zu erledigen, wäre sehr wichtig. Je früher, desto besser.“