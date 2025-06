Filmreifes Duo mit einem Oscar im Gepäck

Zur Einstimmung stöbern wir in Geschichten aus dem „Krone“-Archiv, zum Teil noch in Schwarz-weiß: Die „Märchenhochzeit“ von Karl und Francesca 1993 in Mariazell, die „Happy-End“-Story, als Gloria 1999 mit sechs Wochen eine tödliche Krankheit überlebt hatte, das Interview mit Karl Habsburg nach dem Tod seines Vaters am Starnberger See. Es wird ein sehr geschichtsträchtiges, ehrliches und launiges Gespräch, das viele Erinnerungen wach werden lässt.