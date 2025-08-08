Legendäre „Stimme der Seer“ kehrt zurück auf Bühne

„Wia a wüds Wossa“ – das ist der wohl bekannteste Hit der Seer, jener Kultband, die sich vor etwas mehr als einem Jahr aufgelöst hat. Nach 28 Jahren. „Damit ist eine Ära zu Ende gegangen. Auch für mich. Und ich habe mir eine Auszeit genommen, die ich dringend notwendig hatte“, erzählt Sabine „Sassy“ Holzinger, die unverkennbare „Stimme der Seer“, beim „Krone“-Besuch in der Innsbrucker Redaktion.