Legendäre „Stimme der Seer“ kehrt zurück auf Bühne

Autofahrer kämpfen mit dem Reißverschluss-System
So macht man‘s richtig
Die Ex-Frontfrau der heimischen Kultband Die Seer, Sabine Holzinger, startet mit neuer Band durch. 22 Konzerte absolviert die Frau mit der unverkennbaren Stimme zwischen 7. November und 19. Dezember. Sie verspricht: „Wo Sassy draufsteht, ist auch Sassy drinnen!“
„Wia a wüds Wossa“ – das ist der wohl bekannteste Hit der Seer, jener Kultband, die sich vor etwas mehr als einem Jahr aufgelöst hat. Nach 28 Jahren. „Damit ist eine Ära zu Ende gegangen. Auch für mich. Und ich habe mir eine Auszeit genommen, die ich dringend notwendig hatte“, erzählt Sabine „Sassy“ Holzinger, die unverkennbare „Stimme der Seer“, beim „Krone“-Besuch in der Innsbrucker Redaktion.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.