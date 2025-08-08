So schaffte es der steirische Wein an die Spitze

Martin Palz war neun Jahre alt, als der Weinskandal ganz Österreich erschütterte. Damals, 1985, arbeitete er bei den Eltern im Weinbaubetrieb in Klöch mit. Auch wenn sich die Winzer in der Grünen Mark nichts zuschulden haben kommen lassen, wurden auch sie in den gewaltigen Sog der Affäre gezogen. „Wir haben die Folgen gespürt – und angefangen, Banderolen auf die Weinflaschen zu kleben und diese zu nummerieren. Damit war jede Flasche registriert“, erinnert sich der neue steirische Weinbaudirektor im „Krone“-Gespräch an turbulente Zeiten.