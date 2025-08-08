Soll man über die Toten nur Gutes reden?
Keine Frage!
Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal widmet er sich einer besonders delikaten Sache, dem Sprechen über Verstorbene.
Ein berühmter Mann ist vom Himmel gefallen. Das ist er im Laufe seines Lebens viele, viele Male, mitunter auch aus unglaublichen Höhen, doch sein letzter Sturz war unbeabsichtigt und tödlich. Nun könnte man den Tod eines Menschen einfach bedauern oder betrauern, denn sein Leben ist ausgelebt und unwiederbringlich. Was er getan hat, ist geschehen und unumkehrbar, und was von ihm geleistet wurde, wurde geleistet, was versäumt, versäumt. Eine Zukunft gibt es für ihn nicht mehr, zumindest nicht auf dieser Welt.
