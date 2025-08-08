Vorteilswelt
Soll man über die Toten nur Gutes reden?

Vorarlberg
08.08.2025 08:00
Was man über Tote sagt, sollte wohlüberlegt sein, denn das Gesagte erlaubt auch Rückschlüsse auf ...
Was man über Tote sagt, sollte wohlüberlegt sein, denn das Gesagte erlaubt auch Rückschlüsse auf die eigene Person.

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal widmet er sich einer besonders delikaten Sache, dem Sprechen über Verstorbene. 

Ein berühmter Mann ist vom Himmel gefallen. Das ist er im Laufe seines Lebens viele, viele Male, mitunter auch aus unglaublichen Höhen, doch sein letzter Sturz war unbeabsichtigt und tödlich. Nun könnte man den Tod eines Menschen einfach bedauern oder betrauern, denn sein Leben ist ausgelebt und unwiederbringlich. Was er getan hat, ist geschehen und unumkehrbar, und was von ihm geleistet wurde, wurde geleistet, was versäumt, versäumt. Eine Zukunft gibt es für ihn nicht mehr, zumindest nicht auf dieser Welt.

Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
