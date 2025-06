Gauner probierten Kleidung vor dem Stehlen an

Ausgesprochen schlanke Ganoven suchten in der Nacht auf Sonntag einen Laden für Streetwear in der Innenstadt von Ried im Innkreis (OÖ) heim. Die beiden Unbekannten hatten es auf Hosen und Shirts in Größe XS bis M abgesehen, die Sachen zuvor probiert und in Partnerlook mitgenommen. Was lustig klingen mag, sorgt bei der Ladenbesitzerin für riesigen Ärger.