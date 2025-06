Radfahrerin erliegt ihren schweren Verletzungen

Der schreckliche Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Lauterach: Eine 38-jährige Frau lenkte ihren Pkw mit geringer Geschwindigkeit auf der Bundesstraße in Richtung Dornbirn. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Kolonnenverkehr. Schließlich setzte sie den Blinker und bog nach einigen Metern rechts in die Karl-Höll-Straße ein