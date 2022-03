Magnin: „Die Gegentore machen mich extrem sauer“

Ludovic Magnin (Altach-Trainer): „Die Gegentore machen mich extrem sauer, weil sie wieder aus Standardsituationen passiert sind. Wir müssen diese ganz einfach in den Griff bekommen, wir haben genug Spieler, die um die 1,90 Meter oder darüber sind. Wir müssen einfach weiter ausprobieren, vielleicht wieder etwas anderes versuchen. Es braucht nicht viel im Fußball, um in einen Lauf zu kommen. Wir müssen einfach beinhart weiterarbeiten und versuchen, den Bock umzustoßen, so sagt man das in der Schweiz. Ich muss die Mannschaft auf den Beinen halten, es bringt nichts, wenn ich jetzt noch drauftrete. Wir haben in zehn Spielen die Chance, die Klasse zu halten. Spielerisch war es auch heute ansatzweise nicht so schlecht, vor allem bis 30 Meter vor das gegnerische Tor. Dann ist aber meistens Feierabend, das müssen wir ändern.“