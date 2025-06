Bürgermeister streicht Babysachen für Jungmamas

Kleinvieh macht auch Mist! Unter diesem Motto will die Gemeinde Waizenkirchen zum Erfolg kommen. Sprich: heuer 50.000 Euro bei den Finanzen sparen, um weiter handlungsfähig bleiben zu können. Dafür sind Bürgermeister Fabian Grüneis (ÖVP) durchaus „radikale“ Mittel recht. So soll den Farbdrucken künftig der Garaus gemacht, Akten sollen nur noch in Schwarz-Weiß vervielfältigt werden. Die Zuchttierförderung wird komplett eingestellt, ebenso müssen Pensionisten dran glauben. Aus für die Jubiläumsgutscheine: Bringt immerhin 4000 Euro im Jahr.