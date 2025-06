Größte Polizeiinspektion in OÖ offiziell eröffnet

Innenminister Gerhard Karner dürfte gefühlt schon ein halber Linzer sein – so oft taucht der ÖVP-Politiker mittlerweile bei Terminen in der Landeshauptstadt auf. So auch am Mittwoch, als Karner mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl feierlich Oberösterreichs größte Polizeiinspektion wiedereröffnete.