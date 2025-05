Ein Jubiläum, das einfach auf der Zunge zergeht

Gastwinzer zeigten ihre Klasse

Verfeinert wurde der runde Geburtstag, der mit vielen Freunden in der Csello-Mühle in Oslip über die Bühne ging, nicht nur durch ein Dutzend geladener Winzer aus Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz, die mit den Jubilaren eng verbunden sind. Auch begeisterten Hauben- und Sterneköche dank ihrer überragenden kulinarischen Künste am Herd.