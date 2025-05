So greift Oberwart nach Europas größter Bühne

Zwischen Musikantenstadl und Song Contest: Während Andy Borg an die alten Zeiten in Oberwart erinnert, sorgt ESC-Gewinner JJ derzeit für Gesprächsstoff. OPUS, Anita Wagner und Kurti Elsasser haben hingegen ihre Karriere in Oberwart gestartet. (Bild: Krone KREATIV/Laci Lonyai, Corinne Cumming, Christian Schulter, Milenko Badzic, picturedesk.com, ORF)