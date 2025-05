„Das sind keine Einzelfälle, sondern hat System“

Einheitliche Gesetze

Der designierte Klubobmann der Wiener ÖVP, Harald Zierfuß, wiederum will, dass die Stadt Wien die Leistungen der Mindestsicherung an die bundesgesetzlichen Vorgaben anpasst. „Während viele momentan den Gürtel enger schnallen müssen, erleben wir auf der anderen Seite eine wachsende Belastung unseres Sozialsystems – vor allem auch durch Leistungen an Personen, die nie ins System eingezahlt haben. Das ist weder gerecht noch nachhaltig“, so Zierfuß weiter.