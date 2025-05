„Totale Leere“ bei der Wiener Austria

Der Sprung auf Platz zwei und zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation schien genommen – doch die Violetten kassierten beim 2:2 gegen Blau-Weiß Linz postwendend den Ausgleich. „Das wünsche ich nicht einmal meinem ärgsten Feind“, sagte Manfred Fischer. Dem gezeichneten Austria-Kapitän standen die Tränen in den Interviews nach Schlusspfiff in den Augen. „Irgendwann werden wir es vielleicht begreifen, warum das so passiert ist. Das haben wir uns alle gemeinsam nicht verdient“, meinte Fischer mit Blick auf die finalen Minuten einer Partie, die für die Austria nicht die große Belohnung für eine im vergangenen August so nicht erahnte Saison brachte.