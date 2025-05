Mit der Krone gratis zum Kabarettabend!

Am 13. Juni wird in Lutzmannsburg Walter Kammerhofer mit seinem pointierten Alltagswahnsinn das Publikum zum Lachen bringen. Es folgt am 26. Juni in Bad Sauerbrunn Lydia Prenner-Kasper, die mit viel Witz und Charme zwischen Familienleben, Gesellschaftsbeobachtung und gnadenloser Ehrlichkeit brilliert. Ein musikalisches Highlight erwartet Sie am 27. Juni, wenn WIR4 – die Originalband von Austria 3 – in Bad Sauerbrunn „Das Beste von Austria 3“ präsentiert. Mit dabei sind Legenden wie Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer. Von „Zwickt’s mi“ bis „Jö Schau“ – Austropop-Fans kommen voll auf ihre Kosten.