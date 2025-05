Sturm-Boss: „Muss jetzt üppige Prämien zahlen“

Nach ihrem Titelgewinn genossen die Fußballer von Sturm Graz das Bad in der Menge. Erneut dröhnte „SK Sturm ist neuer Meister“ aus den Boxen der Bühne vor dem Stadion, und von Bengalos begleitet gab es ein letztes Titelverteidiger-Selfie der Mannschaft vor der langen Partynacht. „An die Spitze zu kommen, ist schwer. An der Spitze zu bleiben, ist eine noch größere Herausforderung“, hielt Sturm-Präsident Christian Jauk zuvor am Rasen voller Stolz fest.