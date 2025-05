Resolute 85-Jährige jagte Einbrecher in die Flucht

Anna Liegenfeld lebt allein mitten in Donnerskirchen. Sie genießt die friedvolle Atmosphäre in ihrem Heimatort an den Hängen des Leithagebirges, doch die Idylle der hoch angesehenen Weinbaugemeinde trügt. Die 85-jährige Bewohnerin ist ins Visier von gemeinen Kriminellen geraten.