WEGA-Spezialeinheit hatte spektakulären Einsatz

1412 Stufen und 58 Stockwerke in 5:51,6 Minuten

Und dann gab es auch noch die Elite. Der Oberösterreicher Rudolf Reitberger, der 2004 den Treppenlauf im Empire State Building gewonnen hatte, lief als Jahrgang 1971 die 1412 Stufen in 7:29,4 Minuten. Das ergab in der Gesamtwertung Platz 18. Bester Österreicher war auf Platz vier Klaus Hausleitner (6:03,4). Vorne ging es ganz knapp zu. Wai Ching So (5:51,6) gewann vor Fabio Ruga (5:52,4) und Ryoji Watanabe (5:53,2).. Schnellste Dame war Tea Faber vom AK Fit in 6:48,6 Minuten. Für den Otto Normalverbraucher unvorstellbare Zeiten.