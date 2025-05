Explosionen in Kiew, Drohnen-Angriffe auf Moskau

Es war die zweite Nacht in Folge, in der Russland einen Großangriff auf die Ukraine startete. Die Attacke in der Nacht auf Sonntag war dabei offenbar noch einmal umfangreicher. Außenminister Andrij Sybiha sprach vom massivsten russischen Luftangriff seit vielen Wochen und von einem schweren Sonntag für die Ukraine mit einer schlaflosen Nacht. Russland habe Hunderte Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen gegen Städte und Kommunen eingesetzt. „Während die ganze Welt ein Ende des Tötens fordert, ordnet Putin noch mehr Schläge, Angriffe an und Morde an Kindern“, schrieb Sybiha auf der Plattform X. Es brauche eine bedingungslose und haltbare Waffenruhe für Friedensverhandlungen. Die Weltgemeinschaft müsse den Druck auf den russischen Staatschef Wladimir Putin erhöhen.