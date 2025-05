Geschwister von Hamas-Geiseln wollen „Aussprache“

Freundliche Einladung für ein Gespräch

Kommende Woche statten die vier Geschwister der beiden Geiseln Wien einen Besuch ab, um einmal mehr auf die dramatische Situation ihrer Brüder öffentlich aufmerksam zu machen. Sie hatten natürlich die internationale Berichterstattung über die Aussagen des ESC-Siegers mitverfolgt und wollen ihren Wien-Besuch für ein Gespräch nutzen. In dem Brief, der auch der „Krone“ vorliegt, schlagen sie durchaus versöhnliche Töne an. Einer der Unterzeichner war selbst Überlebender des Massakers vom 7. Oktober 2023 auf dem Nova-Musikfestival. Ebenso wie Israels ESC-Teilnehmerin Yuval Raphael.