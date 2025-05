Song-Contest-Sieger JJ erzürnt nun auch Ukrainer

FPÖ: „Unsere Regierung feiert einen Antisemiten“

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp nutzte die Gelegenheit, um die Regierung zu kritisieren, indem er ein Foto, das JJ gemeinsam mit der Bundesregierung zeigt, auf X postete und schrieb: „So feiert unsere Bundesregierung einen Antisemiten – und macht ihn damit salonfähig.“ Wer Israels Selbstverteidigung mit Russlands Angriffskrieg gleichsetze und jüdische Terroropfer in Washington „mit einem Like verhöhnt, hat keinen Platz auf dem Parkett der Republik. Wehret den Anfängen!“, so Nepp. Der blaue Politiker spielte damit auf den Umstand an, dass JJ einen Artikel des „Standard“ über das Attentat auf zwei israelische Botschaftsmitarbeiter in Washington D.C. auf Instagram mit einem Like versehen hatte.