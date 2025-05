Dieses Mädchen (10) ist schon Uni-Absolventin!

Im Juni wird sie ihr „Associate Degree“ vom Crafton Hills College in San Bernardino erhalten, sowohl in Naturwissenschaften als auch in Mathematik. Dass Alisa Perales sich von allen ihrer Kommilitonen heraushebt, liegt nicht an ihrem fast perfekten Notendurchschnitt. Mit ihren zehn Jahren ist sie die jüngste Studentin, die jemals in Kalifornien einen College-Abschluss geschafft hat.