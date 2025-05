Pfleger kämpft gegen Long Covid und um Rente

Rund 60.000 Österreicher sollen an Long Covid leiden – und viele fühlen sich im Stich gelassen: Denn es fehlt sowohl an medizinischen Behandlungsmöglichkeiten bei Langzeit-Beschwerden als auch an der Anerkennung der Symptome durch die Sozialversicherungen. Ein Kärntner Diplomkrankenpfleger wollte sich das nicht gefallen lassen.