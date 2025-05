So sieht Grassers Speiseplan in Justizanstalt aus

Noch vor Pfingsten muss Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der Justizanstalt Innsbruck in Tirol seine Haft antreten. Die „Krone“ hat dieses Gefängnis unter die Lupe genommen und weiß, wie der Tagesablauf des 56-Jährigen aussehen wird und welche Speisen er in seiner Zelle aufgetischt bekommt.