Ronivaldo holte mit 36 Jahren den Torjägerpokal

Ronivaldo hat es den einstigen Kritikern gezeigt. Vormals als reiner Zweitliga-Torjäger abgestempelt, darf der 36-Jährige von Blau-Weiß Linz seit Samstag den Torschützenpokal der Fußball-Bundesliga bei sich zu Hause ausstellen. 14 Tore schoss der gebürtige Brasilianer in dieser Saison, am nächsten kam ihm Salzburgs Nene Dorgeles mit 13 Treffern. „Viele Leute haben gesagt, ich kann nicht Bundesliga spielen“, erinnerte sich Ronivaldo am Samstag nach dem 2:2 der Linzer in Wien.