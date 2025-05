In JJs Glanz sonnen, dann abputzen? Das geht nicht

Der Österreicher verlangt, dass beim ESC in unserem Land im nächsten Jahr Israel Auftrittsverbot erteilt wird und vergleicht in einem Interview Israel auch gleich mit Russland. Der Protest-Aufschrei ist laut, gegenüber der „Krone“ melden sich auch Angehörige israelischer Hamas-Geiseln betroffen zu Wort. Auf krone.at und auf unseren Leserbriefseiten wird unterdessen heftig diskutiert. Da geben ihm manche auch recht, haben nicht wenige Verständnis für die Aussagen, es dürfe in unserem Land doch jeder seine Meinung sagen. Jaja, so ist es auch …