Wie unsere Altkleider Uganda überschwemmen

Intransparenz der Handelsströme

Im Jahr 2022 fielen laut offiziellen Daten in Österreich 228.100 Tonnen Textilabfälle an. Rund 67.000 Tonnen wurden exportiert, davon etwa 42.000 Tonnen zur Wiederverwendung. Die Endziele dieser Exporte bleiben meist unklar, was laut Klaffenböck ein strukturelles Problem ist: „Die Intransparenz der Handelsströme ist eines der Kernprobleme im Altkleiderhandel. Auch Österreichs Exporte landen über Umwege auf afrikanischen Märkten.“