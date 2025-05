Sturm: Nun bahnt sich ein großer Umbruch an

Scherpen möchte bleiben

Gregory Wüthrich, ein wichtiger Identifikationsspieler bei Sturm, in dieser Saison aber verletzungsgeplagt und als Abwehrchef nicht immer fehlerfrei, wollte seine Zukunft gar nicht kommentieren. Bei zwei Leihspielern, die wesentlich zum Titel beitrugen, stehen die Zeichen auf Abschied: Leih-Goalie Kjell Scherpen und Leih-Mittelfeldmotor Malick Yalcouyé kehren vorerst zum Premier-League-Verein Brighton & Hove Albion zurück. Scherpen aber hadert mit einem Abschied aus Graz und signalisierte seine Bereitschaft zu bleiben. „Ich weiß, was ich an Sturm habe.“ Auch Jon Gorenc Stankovic hat Interesse anderer Vereine geweckt. „Die Fans, die Stadt, der Verein, es ist schwierig, in der Karriere noch einmal so etwas zu finden.“ William Böving, der Däne mit dem Torriecher für wichtige Spiele, dürfte indes den berühmten „nächsten Schritt“ woanders tun.