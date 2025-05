Verbot für Heiraten unter 18 und Cousin-Ehe fix

Am Mittwoch will die Zuckerl-Koalition auf den Weg bringen, was Schwarz-Grün trotz gleich mehrerer politischer Willensbekundungen auch in den vollen fünf Jahren Amtszeit nicht gelungen ist. Die Eheschließung unter 18-Jähriger wird in Österreich verboten – ebenso die immer noch erlaubte Cousin-Ehe. Wie die „Krone“ erfuhr, soll das beim Ministerrat am Mittwoch beschlossen, der Gesetzesentwurf danach gleich in den Nationalrat geschickt werden.