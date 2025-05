„ZiB“-Mann nutzt Bandrevival gegen Midlife-Krise

Thomas Spitaler, Manuel Marold, Christian Hofmann und Robert Sandhofer (v.l.n.r.) sind „The Voxes“: „Wir würden auch gern in der Wiener Stadthalle, am Donauinselfest, in Wiesen und im Steinbruch in St. Margarethen spielen. Das wäre richtig cool!“ (Bild: Reinhard Judt)