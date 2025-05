Hinteregger: „Ich möchte Klagenfurt anführen!“

Austria Klagenfurts Zukunft ist nach dem Abstieg ungewiss. Misswirtschaft von Gesellschafter Zeljko Karajica – der auch von den Fans im Stadion beschimpft wurde – trug seinen Teil zum Niedergang bei. So sieht die personelle Situaton aus: Diese wenigen Spieler haben einen gültigen Vertrag in der 2. Liga – und sie wollen gehen! Martin Hinteregger würde den Klub anführen wollen – möglicherweise sogar nicht nur als Spieler. Und: Das sagt nun der am Klub interessierte Laibach-Präsident.