Minimale Wartezeit ließ Lenker maximal ausrasten

Diese Autofahrt wird Dajana H. wohl nicht so schnell vergessen. Die 39-Jährige war mit ihrem 55 PS starken Kleinwagen auf dem Weg von Linz Richtung Ansfelden, als sie an einer roten Ampel anhalten musste. „Ich war das dritte Auto in der Reihe und bin dann kurz stehen geblieben, um einem entgegenkommenden Pkw das Linksabbiegen zu ermöglichen“, erzählt H.