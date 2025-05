Erneut Alarm um dubiosen „Stoff“ vor dem Landhaus

So viele Straßensperren der Polizei wie in der vergangenen Woche gibt es in Eisenstadt nur selten. Für den 74. Städtetag, der ab Mittwoch ganz im Zeichen der angespannten Finanzen der Gemeinden stand, wurden bestimmte Viertel wie jenes rund um das Kultur- und Kongresszentrum für mehr als 1300 Delegierte überwacht.