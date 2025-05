Rapid: Mit offenem Visier gab’s Prügel

Burgi traf erneut

Und so ging es nach Seitenwechsel mit Traumtoren weiter: Nene stellte mit einem herrlichen Heber auf 4:1, Burgstaller hämmerte den Ball ins Kreuzeck – 2:4 (63.). Sein drittes Tor in Folge im dritten Spiel. Aber eine andere Serie endete: Erstmals in der Saison verlor Rapid mit dem Routinier in der Startelf.