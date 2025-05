„Werden nächste Saison ein anderes Gesicht zeigen“

Von Beginn an lagen die Bullen gegen Rapid auf Siegeskurs, bis weit in die zweite Hälfte hinein hätte der Dreier aber nicht gereicht. Erst als Blau-Weiß Linz bei der Austria zum 1:1 und schließlich in der Nachspielzeit zum 2:2 kam, wurde der zweite Platz zur Gewissheit. Bei aller Enttäuschung über die zweite titellose Saison in Folge wurden die Spieler am Ende von den Fans sogar gefeiert – es hätte vor der letzten Runde mit Platz drei oder vier und der Qualifikation für die Conference League schließlich viel schlimmer kommen können. In der Red Bull Ära seit 2005 landete man damit nie hinter Rang zwei. „Wir haben noch das Maximum herausgeholt. Wenn wir uns heute nicht freuen würden, dann wäre auch etwas schief gelaufen“, betonte Trainer Thomas Letsch.