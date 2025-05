Festivalsommer voller Kulturgenüsse im weiten Land

Sommer, Sonne, Festivals heißt es ab sofort in weiten Teilen Niederösterreichs. Denn mit über 300 Veranstaltungen hat der Kulturkalender in den kommenden Monaten einiges zu bieten. Von Theater über Ausstellungen bis hin zur Oper – so abwechslungsreich wie das Land selbst ist auch das Unterhaltungsprogramm. So startet etwa das Theaterfest NÖ am Pfingstwochenende in die heurige Saison. An 19 Spielorten warten bis 7. September Klassiker wie „Der Bauer als Millionär“ (Raimundspiele Gutenstein), „Der Talisman“ (Festspiele Stockerau), „Tosca“ (Oper Klosterneuburg) oder „La Traviata“ (Oper Burg Gars).