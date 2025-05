Schule in Stoob sorgt für Handwerksnachwuchs

Die 19-jährige Anja Hartig aus Eisenstadt gehört zu jenen jungen Erwachsenen, die um die hohe Nachfrage nach Handwerkern und deren guten Berufschancen weiß. Sie besucht die Landesfachschule „Ceramico“ in Stoob und steht kurz vor dem Abschluss. Ihr Ziel nach der Matura: eine Karriere in der Fliesentechnik. Schon jetzt wird Hartig nicht nur in der Theorie auf das Berufsleben vorbereitet, sondern darf auch in einer erstklassigen Umgebung an realen Projekten arbeiten.