So viel kostet das Sparpaket eine Familie

„Regierung greift in die Taschen der Massen“

„Die Regierung hat auf ausreichende Steuern zur Budgetsanierung verzichtet, so sind die sozialen Einschnitte tiefer. Kein Ausgleich der Teuerung bei Familienleistungen. Höhere Krankenversicherungsbeiträge für Pensionist:innen. Die Regierung greift in die Taschen der Massen, weil sie Vermögen zu wenig besteuert. Große Konzerne behalten ihre Steuersenkung auf Gewinne von der letzten Regierung jedoch. Die Budgetsanierung ginge sozial gerechter”, sagt Oliver Picek, Chefökonom am Momentum Institut.