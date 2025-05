Die bösen Überraschungen in Marterbauers Budget

Gesamt kommen über alle Ministerien so 1,11 Milliarden Euro an Kürzungen herein. 2026 verschärft die Regierung den Sparkurs in der Verwaltung dann und die Minister müssen sogar mehr als 1,3 Milliarden Euro in ihren Ressorts finden. Zu den Maßnahmen in den einzelnen Ressorts zählen etwa Verschiebung und Evaluierung von IT-Projekten, weniger Dienstreisen, geringere Druckkosten. Und obwohl es zu keiner Entlassungswelle bei den Beamten kommen wird, sollen neue Einstellungen zumindest verschoben oder reduziert werden.